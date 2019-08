Jovem de 22 anos ferida após queda em praia de Odemira

Uma mulher com 22 anos, de nacionalidade espanhola, sofreu esta terça-feira ferimentos ligeiros devido a uma queda na Praia da Bica, na Zambujeira do Mar, concelho de Odemira.

Segundo fonte dos bombeiros de Odemira, "trata-se uma praia de difícil acesso" e a queda aconteceu quando a mulher estava a "descer para a praia numa zona de rochas".

Quando os operacionais chegaram ao local encontraram a vitima caída e a queixar-se de dores na coluna.

Por precaução a mulher foi transportada pelos Bombeiros de Odemira para a urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

O alerta foi dado cerca 10h37 e nas operações de socorro estiveram 14 operacionais, dos Bombeiros de Odemira, VMER do Hospital do Litoral Alentejano, GNR e ICNF.