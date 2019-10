Jovem de 22 anos incendeia casa por não conseguir aceitar fim de relacionamento

Por não conseguir aceitar o fim de um relacionamento de sete meses, um jovem, de 22 anos, incendiou a casa para onde ia viver com a namorada, na aldeia de Nabais, Santarém, no passado mês de janeiro.O homem, que tem problemas psicológicos, está a ser julgado no Tribunal de Santarém por um crime de incêndio.Segundo a acusação, o jovem dirigiu-se à residência munido de uma garrafa com meio litro de gasolina misturada com óleo, tendo usado pedras para partir os vidros das janelas.Regou as portadas de madeira das janelas com o combustível e ficou a ver as chamas a propagarem-se pela casa, provocando a destruição total da habitação e de boa parte do recheio. O prejuízo para a senhoria é de 60 mil euros.