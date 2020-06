Jovem de 22 anos morre afogado na Costa de Caparica

Um jovem, de 22 anos, morreu este domingo afogado numa praia da Costa de Caparica, em Almada. Ao longo do dia, dezenas de pessoas ficaram feridas em situações de pré-afogamento em praias de todo o País.Segundo o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, comandante Pereira da Fonseca, o jovem foi avistado, pelas 16h00, "a flutuar de barriga para baixo" na praia do Dragão Vermelho, e, após o alerta, foi socorrido por uma das oito equipas do Instituto de Socorros a Náufragos, que "chegou ao local rapidamente"."O jovem foi retirado de dentro de água inanimado e foram iniciados os procedimentos de suporte básico de vida", adiantou o porta-voz, acrescentando que, após as manobras de reanimação, foi transportado para o Hospital Garcia de Orta, em Almada. Foi submetido a diversas manobras de reanimação no percurso para a unidade, mas o óbito viria a ser confirmado já no serviço de Urgências. O jovem estava acompanhado por amigos.No resto do País, houve registo de dezenas de situações de pré-afogamento. Só na capitania de Lisboa ocorreram 12 e na de Setúbal outras duas. A época balnear só começa a 6 de junho. Até lá, apenas algumas praias contam com vigilância.