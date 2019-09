Uma jovem de 22 anos morreu na sequência do despiste do veículo ligeiro onde seguia, na Autoestrada 27, em Ponte de Lima, Viana do Castelo.Segundo o que oconseguiu apurar junto do site oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no local estiveram 13 operacionais, apoiados por cinco meios de socorro terrestres.Ainda foram realizadas manobras de reanimação mas o óbito acabou por ser declarado no local.O alerta ocorreu cerca das 20h43.