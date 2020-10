José Mário Costa, de 22 anos, era o trabalhador mais próximo do forno de combustão de borracha quando o equipamento explodiu, esta segunda-feira à tarde, em Penso, Melgaço.Atingido pela porta do forno e sujeito a temperaturas muito elevadas, o jovem ainda foi assistido, mas não sobreviveu aos graves ferimentos.A colega, Martine Martinho, de 29 anos, também foi atingida pelos estilhaços da explosão. Sofreu ferimentos muitos graves e queimaduras em todo o corpo. Luta pela vida no hospital.