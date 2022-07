Um jovem, de 23 anos, sofreu ferimentos graves, esta madrugada de sábado, depois de ser esfaqueado, várias vezes, na avenida dos Aliados, no Porto. A vítima foi esfaqueada, pelo menos sete vezes, em várias partes do corpo.As agressões surgiram na sequência de desacatos entre dois grupo junto às estação de metro na Avenida dos Aliados.A vitima foi levada, em estado muito grave, para o hospital de Santo António, no Porto.A PSP do Porto foi acionado mas o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.