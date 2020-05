Jovem de 23 anos detido por assaltar banco com navalha no Entroncamento

Um jovem, de 23 anos, foi detido pela Polícia Judiciária do Centro por ter assaltado uma dependência bancária do Entroncamento empunhando uma navalha.O assalto aconteceu no dia 27 de abril. Na véspera, atirou uma pedra contra o vidro da porta do banco, com o objetivo de entrar nas instalações para furtar dinheiro. Já no dia do crime, entrou no banco com uma navalha e com o boné que lhe tapava parte da cara. Ameaçou com a arma branca uma funcionária e exigiu que esta lhe desse todo o dinheiro que havia na caixa.Fugiu "com poucas notas que estavam na caixa", apurou o. Dois dias depois foi visto a rondar o mesmo banco e, como a PJ já estava no terreno, foi detido. Aguarda julgamento em prisão preventiva.