Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem de 23 anos esfaqueia mulher em supermercado no Porto

Suspeito costuma ser seguido na psiquiatria do Hospital São João.

14.02.19

Uma funcionária de supermercado em Paranhos, no Porto, foi esfaqueada na noite desta quinta-feira.



O agressor, de 23 anos, costuma ser seguido na psiquiatria do Hospital São João. Foi apanhado pela PSP em casa e levado para tratamento.



A mulher ficou em estado grave por ferimentos no tórax.