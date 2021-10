Um jovem de 23 anos foi espancado por um grupo de nacionalidade francesa na madrugada deste domingo, na rua Passos Manuel, no centro do Porto.A vítima foi transportada com ferimentos graves para o Hospital de Santo António e está em estado crítico.sabe que duas pessoas já foram detidas pela PSP, mas existem mais suspeitos envolvidos na agressão. Devido aos contornos de extrema violência e à hipótese de se tratar de uma tentativa de homicídio.