Um homem, de 23 anos, ficou ferido, este domingo à noite, num despiste seguido de capotamento do carro em que seguia, na EN202, no lugar de Casal Diogo, em Souto, Arcos de Valdevez.



No socorro estiveram os Bombeiros dos Arcos de Valdevez, com nove operacionais, apoiados por duas viaturas. A vítima foi transportada para o Hospital de Viana do Castelo.





As causas do acidente estão agora a ser investigadas pela GNR.O alerta foi dado às 20h45.