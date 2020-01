Jovem de 23 anos morre após atear fogo em oficina para encobrir furto

Um incêndio numa oficina foi fatal para um jovem de 23 anos, na madrugada de sábado, em Parada, concelho de Arcos de Valdevez. Os primeiros indícios apontam para que tenha sido o próprio Gael Cunha a atear as chamas, tendo em vista encobrir um furto. A namorada ainda o terá tentado ajudar e ficou ferida. O fogo destruiu o espaço, no rés do chão, e a casa do 1º andar, provocando um desalojado.O alerta foi dado pelas 02h30. Com o proprietário da oficina Moto Racing 21 fora do País, Gael terá invadido a mesma numa provável situação de furto - é esta a primeira linha de investigação das autoridades. Para apagar eventuais pistas, terá recorrido ao fogo, mas causou uma violenta explosão e foi fatalmente atingido."O impacto foi tão forte que eu fui projetado da cadeira e quase bati com a cabeça no tecto. Vim cá fora e vi a oficina em chamas. Ouvi os gritos de um homem, mas não conseguia voltar a casa para ir buscar o telemóvel porque já não via nada", referiu aoAmadeu Cardoso, que ficou desalojado.A namorada terá tentado ajudar o companheiro e sofreu ferimentos graves. Foi assistida no hospital de Ponte de Lima, mas, face à gravidade da situação, foi transferida para o Porto. "Quando chegámos ao local, as chamas já deflagravam a grande velocidade mas conseguimos conter as chamas à oficina", explicou fonte dos bombeiros de Arcos de Valdevez. A Polícia Judiciária de Braga investiga o caso.