Um motociclista de 23 anos morreu este sábado depois de colidir com um veículo ligeiro, na Estrada da Maré, em Ferreira do Zêzere.Os bombeiros, a GNR e o INEM encontram-se no local e a estrada permanece condicionada.O alerta foi dado às 9h39 desta manhã. As circunstâncias do acidente encontram-se a ser investigadas pela GNR.