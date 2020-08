Jovem de 23 anos provoca incêndio de Sernancelhe a reparar polidesportivo com rebarbadora

A GNR de Viseu deteve um um homem de 23 anos de idade, suspeito da prática do crime de incêndio florestal, na localidade de Lapa, em Sernancelhe, na passada sexta-feira.De acordo com um comunicado enviado às redações, as autoridades apuraram que o incêndio teve origem em trabalhos de reparação de um polidesportivo realizados com uma rebarbadora.

O incêndio deflagrou na quinta-feira por volta do meio-dia e continua ativo, tendo, até ao momento, consumido uma área aproximada de 2200 hectares de pinheiro bravo e mato.



Recorde-se que foi prolongada a Situação de Alerta em todo o território do Continente até às 23h59 de domingo, pelo que se encontra proibida a realização de trabalhos nos espaços florestais com recurso a qualquer tipo de maquinaria.