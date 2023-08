Um jovem de 23 anos ficou ferido com gravidade, na terça-feira, após um despiste, seguido de capotamento, do automóvel em que seguia na estrada florestal n.º 3, em Portomar, no concelho de Mira.O alerta aconteceu às 07h57. Segundo os Bombeiros de Mira, "após reconhecimento, foram prestados os cuidados hospitalares e posterior imobilização" da vítima, que foi transportada para o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra.