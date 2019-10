Um homem de 23 anos foi detido pela Polícia Judiciária por tentar matar uma tia com vários golpes de foice, na terça-feira à noite, em Vilar, no concelho de Moimenta da Beira.Após a tentativa de homicídio, o suspeito fugiu para parte incerta mas acabou apanhado esta quarta-feira de manhã pelas autoridades.O crime aconteceu entre as 21h00 e 22h00 de terça-feira. Desconhece-se os motivos que terão levado o suspeito a ir à casa da vítima naquela altura da noite. Mas não está descartada a possibilidade de se ter tratado de uma tentativa de roubo.O certo é que o jovem e a mulher, de 61 anos, se envolveram numa discussão e na sequência da mesma o sujeito empunhou uma foice - utensílio agrícola para corte - e desferiu vários golpes na cabeça e membros superiores da vítima.De seguida fugiu, deixando a familiar caída no chão e levando-lhe o telemóvel. A mulher foi assistida pelos bombeiros e por uma equipa médica do INEM.Foi transportada para o Hospital de Viseu onde está internada a recuperar de um traumatismo craniano grave. A situação clínica "é grave, mas não corre risco de vida", apurou o. O suspeito está indiciado do crime de homicídio na forma tentada.