Jovem de 24 anos acusado por espancar a avó em Santarém

Agressões ocorreram em novembro e foram de tal forma violentas que a vítima ainda está hospitalizada.

Por I.J. | 09:02

O jovem de 24 anos, operário da construção civil, que foi detido em novembro por agredir a avó, de 81 anos, e uma vizinha, em Santarém, foi ontem acusado de dois crimes de ofensas à integridade física pelo Ministério Público, que destaca as motivações "fúteis" do arguido.



Os crimes ocorreram em outubro do ano passado, na rua Tenente Valadim, em Santarém, e as agressões foram de tal forma violentas que a avó do detido ainda está hospitalizada.



O jovem está em prisão preventiva, por haver perigo de continuação dos crimes, de fuga e de perturbação da ordem e da tranquilidade públicas.