Jovem de 24 anos aponta arma em multibancos nos Açores

A Polícia Judiciária dos Açores deteve um homem, de 24 anos, que obrigou uma vítima a deslocar-se a três caixas multibanco para a forçar, de pistola apontada, a levantar um total de 110 euros.



A Judiciária explicou esta segunda-feira que os crimes ocorreram no concelho de Ponta Delgada. O ladrão, toxicodependente, abordou a vítima de pistola em punho. Com a arma apontada ao corpo, foi obrigada a deslocar-se a três caixas multibanco, situadas próximas umas das outras. Depois de forçar os levantamentos, o ladrão fugiu com o dinheiro. O tribunal aplicou-lhe apresentações diárias e está obrigado a tratamento de toxicodependência.



