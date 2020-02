Jovem de 24 anos desaparecida há três meses em Montalegre

Alícia Freitas, conhecida por Alice, está desaparecida desde 6 de dezembro, em Vilar de Perdizes, Montalegre, onde residia com o namorado. Quase três meses depois, a mãe da jovem de 24 anos está desesperada e pede ajuda às autoridades."No dia em que desapareceu, deixou de me atender o telemóvel, o que nunca fez. Mandou-me várias mensagens, dizendo que estava com amigas, depois com o novo namorado e que ia para Espanha, e a partir de 8 de dezembro, o telemóvel deixou de dar", conta Helena Ferreira. Foi feita a participação do desaparecimento, na GNR de Montalegre, a 9 de dezembro. A mãe de Alícia indica que a filha recebeu mensagens com ofensas e até ameaças de morte - já tinha sido feita queixa às autoridades.A 6 de dezembro, Alícia cumpriu o horário de trabalho num restaurante da aldeia onde morava e foi vista numa pizzaria, em Montalegre, a jantar. No dia seguinte, já não foi trabalhar e o patrão, João Gomes, recebeu uma mensagem: "Não vou trabalhar mais. Desculpa, João".Alícia nunca mais foi vista e a mãe acredita que não foi a filha a enviar as mensagens, nos dias 6, 7 e 8 de dezembro.Alícia Freitas não levou bens nem pertences pessoais. A conta bancária, cotitulada pela mãe, não registou movimentos. O telemóvel está desligado. A PJ de Vila Real está a investigar."Meti um requerimento no tribunal porque a GNR disse que não ia fazer nada. Só depois a procuradora entregou o caso à PJ. Sabemos que está parado porque a procuradora daqui está de baixa e quando vêm outros procuradores, têm de tratar de trabalhos já marcados", disse a advogada Isabel Rodrigues.