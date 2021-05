Um homem, de 24 anos, foi detido pela Polícia Judiciária dos Açores por suspeitas de quatro crimes de abuso sexual de um jovem deficiente, de 27.





Os crimes aconteceram no espaço de um mês, em 2019, numa casa de banho pública de uma localidade situada numa ilha do grupo central açoriano.O detido está proibido de contactar com a vítima, de se ausentar para o estrangeiro e obrigado a apresentações semanais à polícia.