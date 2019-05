Jovem de 24 anos detido por exercer violência psicológica sobre a ex-namorada em Seia

A GNR deteve um homem de 24 anos pela alegada prática do crime de violência doméstica, por suspeita de exercer violência psicológica sobre a ex-namorada, em Seia, foi anunciado esta sexta-feira.O Comando Territorial da GNR da Guarda refere, em comunicado, que o suspeito foi detido na quinta-feira, por elementos do Posto Territorial de Seia."No âmbito de um processo de violência doméstica, em que o suspeito exercia violência psicológica sobre a vítima, sua ex-namorada, de 23 anos, os militares deram cumprimento a um mandado, com o intuito de ser revista a medida de coação, uma vez que o suspeito estava sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência, contudo não se afastou da vítima, continuando a reiterar o seu comportamento violento", segundo a GNR.O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Seia, que lhe aplicou a medida de coação de prisão preventiva, sendo posteriormente conduzido ao Estabelecimento Prisional da Guarda.