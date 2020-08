Jovem de 24 anos encarcerada após despiste e capotamento em Guimarães

Uma mulher de 24 anos teve que ser desencarcerada após um violento despiste, seguido de capotamento, esta manhã, em Infantas, Guimarães. Sofreu ferimentos ligeiros.A jovem, de 24 anos, terá perdido o controlo do carro numa curva, na Estrada Nacional 101, que liga Guimarães a Felgueiras.O carro acabou por capotar e imobilizar-se na berma, em sentido contrário.Os bombeiros de Guimarães foram para o local, cerca das 08h30, com um veículo de desencarceramento. A vítima foi assistida pela equipa da ambulância INEM do Hospital de Guimarães.