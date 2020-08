Jovem de 24 anos espancado por quarteto em Mirandela

Um homem, de 24 anos, ficou gravemente ferido depois de ter sido espancado por quatro jovens, na madrugada desta segunda-feira, no Parque do Império, em Mirandela.Os suspeitos foram detidos pela PSP.A vítima sofreu vários hematomas na cabeça.O homem foi transportado para o Hospital de Mirandela, em estado grave.O caso aconteceu por volta das 03h00, quando três jovens estavam na via pública, com alguns instrumentos musicais.Foram abordados pelos agressores. Como resistiram ao roubo, acabaram por ser agredidos.