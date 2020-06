Jovem de 24 anos gravemente ferido em despiste de carro em Famalicão

Um jovem, de 24 anos, sofreu ferimentos graves na manhã deste domingo, na Avenida dos Descobrimentos, na União de freguesias de Antas e Abade de Vermoim, em Vila Nova de Famalicão.



O condutor do carro, que teve de ser desencarcerado, foi transportado pelos bombeiros Famalicenses para o hospital Santo António, no Porto, devido à gravidade dos ferimentos.

O alerta foi dado cerca das 06h00 depois do veículo se ter despistado. As causas do acidente estão ainda apor apurar. A PSP esteve no local e está a investigar.