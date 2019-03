Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem de 24 anos julgado por matar à facada junto a bomba de gasolina

André, que está preso, começa esta quarta-feira a ser julgado.

Por S.G. | 08:43

"Pensavas que eu me tinha esquecido?!", perguntou André Lopes, de 24 anos, antes de golpear a vítima no pescoço com uma faca de cozinha.



A questão, a remeter para quezílias do passado, e o facto de ter primeiro deixado o local onde avistara o rival, Jonathan Gutierrez, de 25 anos, para ir buscar a arma, não deixam dúvidas à acusação ao apontar para homicídio qualificado, tendo em conta, segundo o Ministério Público, que desejou e premeditou a morte do rival, que se esvaiu em sangue, a 23 de maio de 2018, num parque de estacionamento onde se cruzaram.



André, que está preso, começa esta quarta-feira a ser julgado.