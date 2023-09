Jovem de 24 anos morre em acidente de mota em Cabeceiras de Basto

Um jovem, de 24 anos, morreu na noite desta sexta-feira na sequência de um despiste de mota.



O acidente ocorreu por volta das 20h30, na Estrada Nacional 206, em Cavez, Cabeceiras de Basto.



Ao que tudo indica, há uma segunda viatura envolvida no acidente. O condutor terá escapado do local sem prestar assistência à vítima.



Para o local foram acionados meios dos bombeiros de Cabeceiras de Basto e o INEM, que efetuaram manobras de reanimação. O óbito foi declarado no local. O núcleo de investigação de crimes em acidentes de viação da GNR também foi acionado.