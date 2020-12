Jovem de 24 anos que aliciava crianças no Facebook detido em Aveiro

A Polícia Judiciária deteve um jovem, de 24 anos, em Aveiro, por suspeitas de abuso sexual, violação e pornografia de menores, envolvendo crianças dos 11 aos 15 anos.



Uma busca domiciliária culminou na descoberta de milhares de conversas estabelecidas com menores do género feminino, com centenas de ficheiros multimédia em que as crianças surgem nuas. Inicialmente, estas enviavam-lhe os conteúdos de forma voluntária mas, a partir de certa altura, era o próprio jovem que as coagia, ameaçando divulgar as imagens caso se recusassem a enviar.





O homem terá conseguido obter os ficheiros após criar um perfil com nome e fotografia falsos. A polícia procura agora averiguar quantas vítimas existem.Submetido a primeiro interrogatório judicial, o detido está agora em prisão preventiva.