Investigadores criminais da PSP de Lisboa prenderam um homem de 24 anos, que usou uma chave falsa para roubar um cofre com 3 mil euros num estabelecimento comercial da Baixa da capital.O suspeito foi apanhado pelas 21h00 de domingo, no Aeroporto de Lisboa, já quando se preparava para sair do país de avião, ainda com 1390 euros furtados. A recolha de vestígios no local do crime foi fulcral para a detenção.Um tribunal soltou o arguido, obrigando-o a apresentações.