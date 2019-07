Jovem de 24 anos volta a atear fogo após cumprir pena

Um homem, de 24 anos, com antecedentes criminais por fogo posto e que estava a ser vigiado pela Polícia Judiciária, foi de novo detido por suspeita de ter ateado um incêndio em Oliveira do Hospital.Está em causa um fogo que deflagrou numa zona florestal povoada com mato, silvado e pinheiros, dentro de uma vasta mancha florestal, que ocorreu na passada sexta-feira, pelas 15h30. Várias pessoas e casas estiveram em risco. A rápida intervenção de populares e dos bombeiros evitou que o fogo atingisse maiores dimensões.Segundo a PJ do Centro, o suspeito usou uma chama direta para atear o incêndio. A detenção do cadastrado contou com a colaboração de militares da GNR de Oliveira do Hospital.Os investigadores acreditam que há fortes suspeitas de o homem ser autor de outros incêndios, ocorridos este ano, na mesma zona de Oliveira do Hospital.O homem tem antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, tendo já sido condenado a uma pena de prisão efetiva. "Cumpriu pena em estabelecimento especial em meio hospitalar de Psiquiatria", referiu fonte da PJ ao. O suspeito frequentava agora um curso especial de formação profissional. "Estava sinalizado e sob vigilância da Judiciária, devido aos seus antecedentes", reforçou a fonte.No primeiro interrogatório judicial não foi colaborante, tendo-se remetido ao silêncio. O juiz de instrução criminal optou por lhe aplicar a medida de coação mais grave e colocou-o em prisão preventiva.