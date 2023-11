Jovem de 25 anos desaparecido há 12 dias em Santarém

João Nobre, de 25 anos, está desaparecido há 12 dias em Santarém. O jovem saiu de casa por volta das 20h00 de dia 2 de novembro e não voltou a ser visto.A família não considerou de início a ausência de João suspeita, uma vez que este tinha por hábito sair por alguns dias para estar em contacto com a natureza. No entanto, conforme os dias foram passando e a falta de notícias, foi reportado o desaparecimento à PSP.As buscas pelo jovem começaram no fim de semana e continuam esta terça-feira com o auxílio de drones. O caso está sob alçada da Polícia Judiciária.