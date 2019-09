Jovem de 25 anos em estado grave após colisão na Costa da Caparica

Um jovem de 25 anos ficou em estado grave esta quinta-feira na sequência de uma colisão entre um carro e uma mota na Estrada Florestal, Costa da Caparica.O acidente fez ainda um ferido ligeiro, uma mulher de 25 anos que foi transportada com a vítima em estado grave para o hospital Garcia de Orta, em Almada.Duas outras vitimais foram assistidas. A estrada esteve cortada no decorrer da operação.O alerta para ocorrência foi dado às 20h56. No local estiveram 19 operacionais apoiados por oito veículos.