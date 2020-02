Jovem de 25 anos esfaqueado em caso político

Um jovem, de 25 anos, foi esfaqueado no abdómen, na noite de quinta-feira, junto à estação de comboios de Braga. A vítima foi transportada ao hospital com ferimentos considerados ligeiros e já teve alta. O caso terá contornos políticos e está a ser investigado pelas autoridades policiais.O alegado agressor, de 30 anos, elemento da Frente Unitária Antifascista (FUA), contactou a PSP a relatar a situação, depois de ter conseguido fugir do local num carro da Uber. Foi identificado. "Quando ele estava a entrar no Uber, um elemento do Escudo Identitário [grupo nacionalista "pela identidade portuguesa"] deu um pontapé na porta, fechando a mesma. O nosso militante virou-se e apercebeu-se que estava cercado por um grupo de 9 a 10 indivíduos, sendo que alguns tinham a cara tapada", garante a FUA."Um destes elementos, que o nosso militante identificou como sendo filiado ao Escudo Identitário, lançou-se para cima do nosso militante, que conseguiu soltar-se e deitar o agressor ao chão, tendo avistado algo que parecia uma lâmina", relata ainda, garantindo que só em casa, por ter sangue nas mãos, ligou à PSP.O movimento Escudo Identitário afirma ter existido o "esfaqueamento de um Escudista às mãos do líder de uma organização antifascista de Braga" e fala em "patranhadas" do agressor. Nos respetivos comunicados, ambos os movimentos dizem ter sido vítimas de outros ataques.A PSP foi chamada e identificou os vários elementos envolvidos na rixa de quinta-feira, entre os quais o jovem que ficou ferido. A investigação prossegue e tem em conta todas as ligações políticas dos envolvidos no caso.