Jovem de 25 anos fica ferida após despiste na A5 em Lisboa

Vítima foi transportada para o Hospital de São José.

12:09

O despiste de um autómovel ligeiro na A5, na zona de Monsanto, em Lisboa, provocou um ferido, na manhã desta quinta-feira.



A condutora, uma jovem de 25 anos, ficou com ferimentos ligeiros, mas foi transportada de imediato para o Hospital de São José, em Lisboa, por precaução.



A circulação da via, no sentido Cascais-Lisboa, já foi reposta depois de o trânsito ter estado ligeiramente condicionado.