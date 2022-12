Tiago Monteiro, o jovem de 25 anos que matou o pai com uma faca de cozinha, foi esta segunda-feira condenado a 15 anos de prisão por homicídio qualificado, no Tribunal de Cascais. O crime aconteceu em setembro de 2021 em Algés, Oeiras, na casa onde residia com os pais e a irmã. Foi dado como provado que o jovem ter-se-ia esquecido de ligar o sistema de ventilação da casa de banho e foi por isso que José Monteiro, de 63 anos, iniciou uma acesa discussão com o filho, que culminou no ataque à facada.









