Jovem de 25 anos morre em despiste contra pinheiro no Sabugal

Um rapaz de 25 anos morreu este domingo na sequência de um despiste antes do carro embater num pinheiro numa estrada municipal do Sabugal, entre Bismula e Carvalho, no distrito da Guarda.A vítima acabou por ficar encarcerada, acabando posteriormente por não resistir aos ferimentos.A circulação esteve interrompida enquanto decorreram as manobras de socorro e a limpeza da via.No local, estiveram 13 operacionais e cinco veículos dos Bombeiros Voluntários de Soito, Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Covilhã e GNR, referiu a mesma fonte.As causas do acidente ainda estão por apurar.