Um homem, de 25 anos, morreu na noite de sábado após sofrer um despiste de moto na EN118, em Porto Alto, no concelho de Benavente.





O acidente ocorreu pelas 22h40, nas imediações do campo de tiro da Força Aérea. Ao entrar numa curva, a moto descontrolou-se e cuspiu o condutor para a via, onde ficou imobilizado. À chegada dos bombeiros de Samora Correia, os operacionais depararam com a vítima em paragem cardiorrespiratória.