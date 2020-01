Jovem de 25 anos preso com carro de 36 mil euros

Um homem de 25 anos foi preso pela PSP em Paço de Arcos, Oeiras, pela prática de 10 crimes de roubo, furto e ameaça. No momento da detenção, foi apanhado no interior de um carro que tinha furtado, no valor de 36 mil euros.É suspeito de 2 crimes de roubo agravado, 3 de furto qualificado, 2 de furto simples, 2 de ameaça agravada, e 1 de furto qualificado tentado.A detenção ocorreu na quarta-feira e os agentes apreenderam na viatura 5 relógios, 3 pen drive, 1 tablet, 1 gorro, 1 par de ténis, 1 telemóvel e 1 par de chaves de carro, viatura que foi recuperada. Ficou em preventiva.