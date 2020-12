O homem, de 26 anos, usou uma machada e uma navalha para ameaçar de morte a mãe, de 46, e a irmã, de 12. Depois, entre injúrias e gritos, destruiu as portas da casa da família, no concelho de Vila Nova de Foz Coa.O dia de Natal das duas vítimas foi vivido num clima de terror até que, graças a uma denúncia, uma patrulha da GNR se deslocou ao local e travou o agressor. Ao avistar os militares, o jovem ainda tentou escapar do local, mas acabou detido.