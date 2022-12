"Hoje estou maluco". Foram as palavras ditas por Cláudio Pereira, de 17 anos, horas antes de matar com um tiro na cabeça Diogo Pereira, de 26 anos, e atingir com um disparo no peito um amigo da vítima mortal, de 25, na casa de banho do bar Praxe, em Paredes, a 29 de maio.



Segundo a acusação do Ministério Público (MP), perto das 04h00 Cláudio dirigiu-se ao estabelecimento de diversão noturna.









