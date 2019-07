Jovem de 26 anos detido na posse de 121 doses de estupefaciente

Um jovem de 26 anos foi detido na posse de 121 doses de estupefaciente no passado dia 14 de julho. Os militares da GNR do Destacamento de Intervenção de Lisboa abordaram uma viatura perto de Cascais depois dos seus três ocupantes terem adotado um comportamento suspeito.Posteriormente, no seguimento das diligências, foi realizada uma busca domiciliária que resultou na detenção do jovem de 26 anos. Foram apreendidas 60 doses de liamba, 29 doses de cocaína, 21 unidades de sementes alucinogénicas, nove doses de haxixe, 34 gramas de cogumelos alucinogénicos e ainda duas balanças de precisão e 165 euros em dinheiro.O detido foi presente a tribunal em Cascais no dia seguinte. Os três indivíduos que seguiam no veículo foram notificados para comparecer na Comissão de Dissuasão para a Toxicodependência em Lisboa por estarem também na posse de droga.