Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem de 26 anos morre à frente da mulher grávida em Óbidos

Homem morreu a 100 metros de chegar a casa.

Por Francisco Gomes | 01:30

A menos de 100 metros de casa, para onde se dirigia e onde estava a mulher grávida de sete meses e o filho de quatro anos, João Marques, de 28 anos, perdeu o controlo da viatura que conduzia, após ter embatido com grande violência contra um poste de eletricidade, que tombou para a estrada, e teve morte imediata, ao final da noite de domingo, no centro da aldeia do Vau, em Óbidos.



A mulher de 26 anos que o aguardava, ao aperceber-se do despiste, sentiu-se indisposta e foi transportada com uma crise de ansiedade para o hospital das Caldas da Rainha pelos bombeiros de Óbidos.



Devido ao avançado estado da gravidez foi observada por precaução. A mãe da vítima, de 59 anos, que também esteve no local do acidente foi igualmente levada para o hospital pelo estado de nervosismo em que se encontrava. O alerta para o acidente, ocorrido na rua 1º de Maio, numa curva a descer, foi dado pelas 23h27.



João Marques ficou preso no veículo e teve de ser desencarcerado pelos bombeiros. Antes, já a equipa do INEM do Centro Hospitalar do Oeste tinha confirmado o óbito. "Não chegaram a ser realizadas manobras de suporte de vida porque nada havia a fazer, pois os ferimentos foram fatais", disse o comandante dos bombeiros, Carlos Silva. O cadáver foi removido pelas 03h48 e transportado para o Gabinete Médico-Legal Forense do Oeste, em Torres Vedras, para ser autopsiado.



Desconhecem-se as causas do despiste, que estão ser averiguadas pela GNR. Participaram no socorro 15 bombeiros.