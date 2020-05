Jovem de 26 anos morre em acidente de moto em Santarém

No espaço de poucas horas, um jovem morreu e outro ficou em estado crítico em dois acidentes com motos, nos concelhos de Santarém e Rio Maior.

Em Sinterra, Santarém, João Neves, de 26 anos, morreu no despiste da moto que conduzia, pelas 22h00 de terça-feira. O óbito foi declarado no local, apesar dos esforços da VMER do Hospital de Santarém.

Durante a tarde, um jovem motociclista, de 20 anos, foi transportado num helicóptero do INEM, em estado grave, para um hospital em Lisboa, após ter colidido com um trator agrícola, em Arco da Memória, Rio Maior.