Jovem de 26 anos morto à facada e com pancada na cabeça na Amadora

Um homem de 26 anos foi morto à facada, e com uma forte pancada na cabeça, em sequência de uma rixa de rua com outros dois (já presos), numa rua da Brandoa, Amadora.

Segundo fonte oficial do socorro disse ao CM, o crime ocorreu cerca das 15h15, no cruzamento das ruas Raul Brandão e Almada Negreiros.

A vítima iniciou uma discussão com os dois homens, por motivos ainda não apurados. Segundo testemunhas viriam posteriormente a dizer às autoridades policiais, um dos atacantes pegou numa chave de macaco hidráulica, e deu com a mesma na cabeça da vítima. Atordoado, o homem viria depois a ser esfaqueado no peito.

Os agressores tentaram a fuga, mas viriam a ser presos pela PSP nas imediações. O ferido foi transportado numa ambulância INEM para o hospital Amadora-Sintra. No entanto, apesar das manobras de reanimação efetuadas no trajeto, viria a entrar já morto na unidade hospitalar.

A PJ foi chamada a investigar.