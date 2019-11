Jovem de 27 ano ferido após despiste de camião em Sines

Um homem de 27 anos, sofreu durante a tarde desta terça-feira ferimentos ligeiros, vitima do despiste do camião que conduzia no IP8, junto da refinaria da Galp, em Sines.

A vitima, com ferimentos ligeiros, foi transportada pelos bombeiros de Sines para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

O veiculo pesado de transporte de contentores, que tinha saído do Terminal XXI, despistou-se à saída de uma rotunda no IP8, itinerário principal que liga o Porto de Sines à A26.

O alerta foi dado às 13h33 e nas operações de socorro estiveram envolvidos os bombeiros de Sines com 8 operacionais, apoiados por duas viaturas.

Para facilitar as operações de socorro o trânsito esteve condicionado no local.

A GNR de Sines esteve no local a ordenar o trânsito e vai agora investigar as causas do acidente.