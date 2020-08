Jovem de 27 anos ferido durante rixa na rua em Lagos

Um homem de 27 anos ficou ferido depois de uma rixa ocorrida na rua das Andorinhas, no Chinicato, em Lagos, cerca das 23h30 de segunda-feira.Os desacatos foram confirmados aopor fonte do Comando de Faro da GNR, que esclareceu ter a vítima sofrido três golpes de faca "no abdómen, num braço e num ombro". O ferido foi transportado para o hospital de Portimão.Quanto ao agressor, conhecido da vítima e quase da mesma idade, fugiu. Foi depois à GNR, onde disse que ele é que tinha sido ameaçado e agredido e "só se defendeu".Os factos vão ser remetidos pela GNR ao Tribunal de Lagos.