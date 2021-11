A PSP procura um homem, de 27 anos, que agrediu a companheira, sábado no Entroncamento, filmou as cenas com o telemóvel da vítima e enviou-as a amigos. Os vídeos acabaram por chegar a conhecidos da agredida, tornando-se virais.Foi assim que o pai da vítima tomou conhecimento da situação. “Fui para a porta dela [a filha] para ver se podia fazer alguma coisa”, explicou ao CM.