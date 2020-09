Um jovem, de 27 anos, morreu esta sexta-feira na sequência de um despiste de mota, em Monchique.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial dos bombeiros, o motociclista seguia na Estrada Nacional 267 quando se despistou, entre as localidades de Nave e Casais, em Monchique, acabando por cair numa ribanceira com cerca de cinco metros de altura.A mesma fonte avançou que o óbito foi declarado no local. O alerta ocorreu cerca das 08h28.Ao local ocorreram 16 operacionais acompanhados por sete veículos de apoio ao socorro.