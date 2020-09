Jovem de 27 anos morre em acidente de trabalho em Aveiro

Um homem, de 27 anos, morreu esmagado durante a tarde desta quinta-feira, na empresa de metalurgia onde travalhava, na zona industrial da zona do Eixo, em Aveiro.O jovem, que estaria a manusear uma prensa, estaria a cumprir o horário das 06h00 às 14 horas, sendo que o acidente fatal terá acontecido cerca de uma hora antes da saída.O óbito foi declarado no local. Uma equipa de psicólogos está já a assistir família e colegas de trabalho.Segundo o que oconseguiu apurar, já foi levantado um inquérito por parte da empresa para apurar as circunstâncias do acidente de trabalho.O alerta ocorreu cerca das 13h00.