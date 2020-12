Jovem de 27 anos morre em colisão frontal em Campo Maior

Um homem de 27 anos, de nacionalidade espanhola e residente na localidade de La Tojera, província de Badajoz, morreu ontem de manhã após o carro que conduzia chocar frontalmente com um pesado de mercadorias, também oriundo de Espanha.



O acidente aconteceu na EN371, perto de Degolados, no concelho de Campo Maior. O condutor do pesado escapou ileso do acidente. O alerta foi dado às 06h35 e para o local foram mobilizados 27 operacionais, apoiados por 11 viaturas, entre Bombeiros de Campo Maior e Arronches, INEM e GNR, que investiga o caso.



