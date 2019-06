Jovem de 27 anos morre em despiste de mota em Ponte de Lima

Um jovem 27 anos morreu este sábado num despiste de mota na EN306 em Ponte de Lima. O óbito do motociclista foi declarado no local.Segundo os Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, o alerta foi dado as 16h27.No local estiveram 13 operacionais apoiados por seis viaturas, INEM, VMER de Viana do Castelo e uma patrulha da GNR.