Jovem de 28 anos detido por suspeita de violência doméstica em Ovar

Um homem, de 28 anos, desempregado, foi detido, esta quarta-feira, em Ovar, pela suspeita do crime de violência doméstica sobre a companheira.O agressor foi detido na sequência de um mandado de detenção. Segundo a autoridade, a vítima, de 35 anos, esteve sujeita às agressões há já algum tempo.O homem foi constituído arguido e foi-lhe decretada a proibição de aproximação à residência ou local de trabalho da vítima, a proibição de contactar com a vítima pessoalmente ou por qualquer outro meio e apresentações bi-semanais no Órgão de Policial Criminal da área da sua atual residência.